Fondata a Varese la Confraternita del Riso in Cagnone con il Persico

Grande festa al ristorante Maran di Calcinate del Pesce per la fondazione della prima confraternita enogastromica di Varese, intitolata al riso in cagnone con il persico, piatto tipico del lago.

Alla presenza del sindaco, Davide Galimberti, i trentuno soci fondatori hanno apposto la loro firma all’atto costitutivo, prima di affrontare un pranzo a base di piatti lacustri. È stata anche l’occasione per presentare i colori sociali: arancione, come le pinne del pesce, giallo, come i filetti di persico impanati, bianco, come il riso in cagnone.

Le nuove cappe hanno fatto da cornice alla foto ricordo, con anche il presidente della Federazione Nazionale, Marco Porzio, l’ispiratore della confraternita, Bruno Bertolè Viale, il delegato dell’Accademia della Cucina Italiana Claudio Borroni, il fiduciario provinciale di Slow Food Claudio Moroni, il presidente della cooperativa dei pescatori del lago di Varese Gianfranco Zanetti. Ognuno di loro ha avuto parole di apprezzamento per l’iniziativa.

L’obiettivo della Confraternita è duplice: far conoscere il piatto a Varese e in tutta Italia ed organizzare iniziative che attraggano turisti e visitatori facendo scoprire gli angoli nascosti e le specialità gastronomiche del territorio.