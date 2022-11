A Glocal protagonisti l’ambiente e il turismo sostenibile

L’attenzione al territorio sotto il profilo della tutela ambientale e anche dal punto di vista della valorizzazione turistica, sarà uno dei temi dell’edizione 2022 di Glocal, il festival del giornalismo che VareseNews promuove dal 10 al 12 novembre. Due eventi organizzati in collaborazione con Alfa, il gestore dell’acqua in provincia di Varese.

LA MERAVIGLIA DIETRO CASA

“La meraviglia dietro casa” è il titolo del primo dei due incontri in cartellone, in programma a partire dalle 21 di giovedì 10 novembre all’interno del Salone Estense di via Luigi Sacco. Una serata dedicata al turismo lento, a quella mOdalità di scoperta del territorio che meglio ne consente la valorizzazione. A confrontarsi su questo tema saranno diversi ospiti, a cominciare da Myra Stals, la responsabile della comunicazione social della via Francigena, e da Denis Falconieri, autore di diverse guide Lonely Planet dedicate alle regioni italiane.

Della partita anche Monica Nanetti, curatrice del blog “Se ce l’ho fatta io“, che raccoglie esperienze di viaggi a piedi e in bicicletta. Quindi Gianni Biondillo, autore di Sentieri metropolitani, un’app che propone itinerari per scoprire a piedi le bellezze nascoste della città di Milano. Infine Paolo Mazzucchelli, presidente di Alfa, l’azienda del servizio idrico che in collaborazione con VareseNews propone camminate di scoperta del territorio della provincia di Varese.

L’ingresso alla serata è libero e gratuito, previa registrazione a questo link.

LA SICCITA’

Il secondo appuntamento è invece dedicato a un tema che la scorsa estate ha occupato le prime pagine dei giornali: la siccità. Oltre a Mazzucchelli, che racconterà cosa questo abbia significato per la provincia di Varese, ci saranno la giornalista Silvia Lazzaris, autrice di un documentario per Will Media sulla secca del Po. E Francesca Milano, Head of Chora live, che ha percorso il più lungo fiume d’Italia per raccontare, in un podcast, quali siano le soluzioni che si stanno mettendo in campo per mitigare gli effetti di un fenomeno che il cambiamento climatico rischia di rendere sempre più frequenti.

L’incontro è in programma nel pomeriggio di sabato 12 novembre, a partire dalle 16, in Sala Campiotti, all’interno della sede della Camera di Commercio di piazza Monte Grappa. L’ingresso è libero e gratuito.