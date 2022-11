Per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne a Varese tre appuntamenti che raccontano la Pace

Nell’ultimo weekend di novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, l’Associazione Sharazade – Cultura Spettacolo senza frontiere, con Rete Varese Senza Frontiere e Un’Altra Storia Varese organizzano una serie di iniziative tutte al femminile per parlare del ruolo delle donne nelle sfide globali e nella promozione della pace.

“Una tre giorni per la Giornata Interazione Contro la Violenza sulle Donne – racconta Marilina Castiglioni – Come Sharazade è stata fatta la scelta di presentare questi tre eventi insieme a Rete Varese Senza Frontiere e Un’Altra Storia Varese, non con la solita modalità di raccontare la violenza contro le donne, ma con la volontà di parlare di Pace. La violenza è un fatto culturale che nasce nella concezione di differenza tra maschio e femmina. Le donne sono la trave portante delle Famiglie, insegnare ai loro figli l’uguaglianza e il rispetto, significa agire contro la violenza e a favore della pace. L’esercizio della cooperazione e della condivisione, l’abitudine all’ascolto partecipe, all’empatia, al rispetto, soprattutto se promossi sin dalla tenera età, incentivano lo sviluppo di un clima di accoglienza, prevengono fenomeni di discriminazione ed esclusione e favoriscono la capacità di stare in una relazione in cui la forza personale non si traduce e non si esprime nel dominio sull’altro.”.

Tre serate per combattere gli stereotipi di genere e ogni forma di discriminazione, per scardinare i principi di una mentalità che si lega a storie di violenze, che vedranno la partecipazione di importanti ospiti, tra cui anche la giornalista Laura Silvia Battaglia, reporter in aree di crisi dal 2007, conduttrice e autrice per Rai Radio 3 e specializzata in Medio Oriente, con particolare focus su Iraq e Yemen, Laura Silvia Battaglia si muove tra Libano, Kosovo, Palestina, Egitto, Tunisia, Libia, Israele e Afghanistan, raccontandoli per molte agenzie video giornalistiche internazionali e i media italiani.

IL PROGRAMMA

Venerdì, 25 novembre – Auditorium Civico Liceo Musicale di Varese, via Garibaldi, 4

19:30, aperitivo di benvenuto e presentazione degli eventi

20:30, CONCERTO “Sfumature femminili”, recital dedicato alle tematiche dell’emancipazione femminile, ricco di spunti musicali, letterari e di attualità. Con il soprano lirico Beatrice Vaccari, il soprano jazz Yasmine Zekri e la pianista Monique Chau. Ospite speciale, Giovanni Vaccari al flauto traverso.

Sabato, 26 novembre – Sala Kolbe, Viale Padre G. B. Aguggiari, 140 Varese

17:30, FORUM “Donne del mondo per la pace”, con la partecipazione attiva delle comunità straniere e delle associazioni di donne della provincia di Varese. Con Helin Yildiz (Comune di Varese), Sussy Celia Verónica Ramos Sánchez (Consolato El Salvador a Milano), Fiorella Gazzetta (Sanità di Frontiera) e Miclette Perrin (giornalista freelance del Benin). Presentano Marilina L. Castiglioni (SHARAZADE Cultura Spettacolo senza frontiere) e Moises Calles Arenivar (Comunità salvadoregna di Varese).

19:30, momento conviviale con le pietanze offerte dalle Comunità

20:30, spettacolo di danze tradizionali

Domenica, 27 novembre – Sala Montanari, Via dei Bersaglieri,1 Varese

20:30, “Donne che guardano alla Pace”, tavola rotonda tutta al femminile per parlare del ruolo delle donne nelle sfide globali e nella promozione della pace. Con Laura Silvia Battaglia (Giornalista, documentarista e reporter), Caterina Cazzato (Avvocata, esperta in diritto antidiscriminatorio) e Francesca Marutti (Giornalista). Presentano Marilina L. Castiglioni (SHARAZADE Cultura Spettacolo senza frontiere) e Giuseppe Musolino (Un’Altra Storia Varese).