La minoranza di Cuveglio all’attacco della giunta Paglia: “Prioritarie le frazioni, non la nuova piazza”

Dopo le ultime sul parcheggio legato alla nuova piazza Mercato di Cuveglio, al botta e risposta col comitato seguito alla presentazione del progetto di rigenerazione urbana, si fa sentire anche la minoranza consigliare di Cuveglio che tramite una nota a firma di “Cuveglio al centro” intende puntualizzare sul tema (nella foto, l’attuale piazza Mercato).

Fare di un parcheggio (che tale rimarrà) un centro per la socialità sembra più un’idea da villeggianti di Milano (o Duno) che non di chi vive il paese. Sarà infatti un “bel” centro polifunzionale vista provinciale. Il 25 ottobre abbiamo assistito alla conferenza stampa, in pompa magna, di presentazione del progetto definitivo per la riqualificazione di Piazza Mercato. Ma il progetto dov’è? Perché non è ancora stato pubblicato sul sito del Comune? È forse questa l’idea di condivisione e trasparenza del Sindaco e della sua maggioranza di Prospettiva Popolare? Noi chiediamo i fatti e vogliamo vedere i documenti, i disegni e le relazioni di supporto. L’attuale Amministrazione Comunale concentra importanti risorse sull’asse rappresentato da via Battaglia S. Martino come se il nostro paese dovesse presentarsi meglio a chi passa quotidianamente sulla provinciale. Un biglietto da visita che serve più ad altri che non ai Cuvegliesi.

Basta fare due passi a Vergobbio e Cavona per accorgersi come il “rinascimento” calato dall’alto di Paglia avvenga a discapito delle frazioni. Le frazioni, i veri luoghi della comunità, versano infatti in uno stato di degrado e abbandono. Come sorprendersi, poi, se il nostro paese si sta lentamente spegnendo? E quanto sono desolanti le tante “saracinesche” abbassate… Mai come in questi ultimi anni sono disponibili tante risorse economiche: è una stagione unica che rischia di andare sprecata a causa di progetti improbabili.

Rimarranno i debiti da pagare per delle scelte sbagliate. A proposito di Piazza Mercato, ricordiamo che i 300mila euro (degli 800mila totali) sono a carico del Comune, cioè di noi cittadini e peseranno sul futuro. Altro che “circa 5 centesimi” a cittadino… Infine, in questo momento storico già molto difficile, prepariamoci ad ulteriori aumenti come il raddoppio della tariffa per lo scuolabus. Un aumento rilevante che la dice lunga sulla vicinanza alle famiglie Cuvegliesi di Paglia e della sua maggioranza.

Nicolò Alagna, Maurizio Molinari e Matteo Rossi – Cuveglio al Centro