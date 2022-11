Lavori in A8, chiuso per due notti lo svincolo di Busto Arsizio

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di potatura delle piante, nelle due notti di martedì 15 e di mercoledì 16 novembre, con orario 23:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Castellanza o di Gallarate.