L’Étoile del Teatro alla Scala Oriella Dorella al coreutico Candiani di Busto Arsizio

Quella di oggi, venerdì 25 novembre, è stata davvero una giornata speciale per gli studenti del Liceo coreutico Candiani – Bausch di Busto Arsizio che hanno potuto conoscere di persona l’Étoile del Teatro alla Scala Oriella Dorella (memorabile interprete e protagonista in balletti come ‘La Strada”, “Romeo e Giulietta” e “Giselle), e lavorare con lei in una mattinata di approfondimento di tecnica della danza classica.

L’iniziativa, rivolta agli allievi del biennio e del triennio di indirizzo classico, si è aperta con una breve conferenza durante la quale l’Étoile ha raccontato un po’ dei suoi sogni, del suo percorso e della sua esperienza, entrando facilmente in contatto con i sentimenti e le ambizioni dei ragazzi.

E poi tutti alla sbarra per una lezione pratica di approfondimento particolarmente significativa sia dal punto di vista tecnico e formativo, sia sotto il profilo emotivo degli studenti che hanno calorosamente ringraziato, assieme ai loro docenti Oriella Dorella per aver regalato loro del tempo prezioso.