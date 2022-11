L’Ibis eremita avvistato sul davanzale è della fattoria esotica di Canegrate

L’Ibis eremita avvistato in questi giorni da un lettore sul davanzale della finestra della sua casa a Brinzio potrebbe essere uno dei due esemplari scomparsi dalla Fattoria esotica di Canegrate. In un post i referenti della fattoria fanno sapere che gli si può dare da mangiare crocchette per cani e per gatti o carne bianca cruda. Invece non somministrare carne rossa, semi e pane.

Chi avesse notizie dei due esemplari chiami il 333 3587070.