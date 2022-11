L’influenza galoppa mentre la campagna vaccinale non decolla: dal 26 novembre vaccino gratuito per tutti

L’influenza galoppa e scatta l’allarme in Lombardia. L’ultima rilevazione dell’Istituto Superiore di sanità, che risale a 10 giorni fa, indica una circolazione virale già elevata con un’impennata di casi verticale.

La nostra regione da due settimane mostra valori elevati: l’incidenza totale è di 14 casi ogni 1000 assistiti. I più colpiti sono i bambini piccoli, fascia 0 – 4 anni, dove il tasso è del 39 per mille, passiamo al 21 per mille nella fascia 5 – 14 anni, e si riduce al 13 per mille tra i 15 e i 64 anni per arrivare al 6 per mille tra gli over 65 la popolazione coinvolta nella campagna vaccinale.

L’assessore al Welfare Guido Bertolaso ha fatto il punto sull’andamento della campagna vaccinale che procede a rilento. Le categorie coinvolte dall’ottobre scorso con l’offerta gratuita sono anziani over 60, donne in gravidanza, bambini tra 6 mesi e 14 anni, pazienti fragili , personale medico e sanitario, famigliari di pazienti ad alto rischio, donatori di sangue, forze dell’ordine e personale scolastico dal nido fino al secondo ciclo superiore.

Fino a oggi si è sottoposto a vaccino il 13,6% degli aventi diritto (sono state somministrate 1.402.144 dosi ): tra i minori si è sottoposto a vaccino l’8,4% degli aventi diritto, tra i 60-64enni il 15,9%, tra gli over65 il 35,9%.

Bertolaso ha spiegato che l’andamento dell’influenza è già “ad alta intensità” rispetto agli anni passati quando il picco si era verificato fra fine dicembre e inizio gennaio: «L’altro dato importante è quello relativo alle categorie più colpite che, in questo momento, sono i bambini che si stanno ammalando più spesso rispetto agli adolescenti e alle persone anziane. Purtroppo proprio la fascia dei bambini è quella che ha la copertura più bassa e questo nonostante le iniziative messe in campo dalla Regione e dalle Ats come la sperimentazione della vaccinazione con spray nasale nelle scuole».

Dallo scorso 26 novembre, la vaccinazione è offerta gratuitamente a tutti i cittadini che ne facciano richiesta. Al momento la copertura ha raggiunto il 15,9%.

I dati evidenziano un crollo di adesioni soprattutto tra le fasce a rischio: l’obiettivo ottimale è 75%, copertura raggiunta solo nelle RSA dove sono stati vaccinati il 73,7% degli ospiti.

L’assessore Bertolaso ha ricordato che gli obiettivi della campagna vaccinale stagionale contro l’influenza sono:

riduzione del rischio individuale di malattia, ospedalizzazione e morte;

riduzione del rischio di trasmissione a soggetti ad alto rischio di complicanze o ospedalizzazione,

riduzione dei costi sociali connessi con morbosità e mortalità

Per prenotare il vaccino nei centri vaccinali o nelle farmacie è possibile attraverso il sito

https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it/

Oppure si può chiedere al proprio medico curante.

L’accelerazione della circolazione virale ha subito provocato un aumento importante di accessi nei pronto soccorso lombardi. Un carico di lavoro che non ha risparmiato quelli varesini andati in sovraffollamento da bollino nero a Varese, Tradate e Gallarate e da bollino rosso a Busto Arsizio e al sant’Anna di san fermo della Battaglia.