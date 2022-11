Lorenzo Pascucci tra i 100 manager alla riscossa di Forbes

Dal 2016, quando ha fondato Milano Contract District, Lorenzo Pascucci non si è mai fermato, sviluppando un nuovo modo di concepire il Real Estate e creando sempre nuovi progetti come Livinwow o il recentissimo Long term rent solution siglato con Compass Rent. La prestigiosa classifica di Forbes, dedicata ai manager italiani alla riscossa, lo ha inserito tra le prime 100 figure leader nel nostro Paese.

Dopo la menzione d’onore del Compasso d’Oro arriva un altro importante riconoscimento. L’autorevole magazine ha stilato infatti un elenco di personalità del mondo imprenditoriale ed economico il cui operato, ciascuno per il proprio settore, ha contribuito alla crescita del Paese in senso ampio. Manager che, in un anno particolarmente difficile segnato dalla crisi economica e dalle difficili politiche internazionali, si sono distinti per la loro capacità di far fronte con successo alle criticità del momento attraverso una visione imprenditoriale lungimirante e un forte spirito di innovazione.

L’idea visionaria di Lorenzo Pascucci ha il merito di aver aggiunto un nuovo anello alla catena del valore di un immobile residenziale grazie all’integrazione nell’offerta Real Estate di inediti servizi e prodotti legati all’home Design. Il progetto è partito da Milano ma oggi si estende ad altre realtà territoriali coinvolgendo i migliori brands dell’home design “made in Italy” nelle operazioni di sviluppo immobiliare più esclusive del paese.

In pochi anni Milano Contract District si è evoluto per diventare, nel 2022, Contract District Group, con servizi e partnership attive su oltre 90 cantieri tra Roma e Milano, con un portafoglio di oltre 2000 unità abitative, in consegna entro i prossimi 3 anni, riunendo sotto un unico modello di business le due design platform milanesi – Milano Contract District e Livinwow – oltre al laboratorio romano di recentissima apertura Design Contract District.

