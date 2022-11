A Luvinate una domenica ricca di appuntamenti tra “#Doyoubike?” e Croce Rossa

Domenica 20 novembre ricca di appuntamenti a Luvinate.

Questa mattina alle ore 8.45 partenza di oltre 30 appassionati di bici e bike da Luvinate per un tour lungo il Campo dei Fiori all’interno di “DoYouBike?”, il progetto di promozione turistica e sportiva su bici della Camera di Commercio di Varese che ha visto l’adesione di molti comuni ed enti, tra cui Luvinate.

Poco più in là al Parco del Sorriso invece é iniziata l’esercitazione 2022 della Croce Rossa Comitato di Varese con oltre 100 volontari. Un momento speciale é stato dedicato ai bambini della Materna e Primaria di Luvinate che hanno scoperto quando chiamare il 112 e come aiutare persone in difficoltà, grazie all’aiuto della Croce Rossa.