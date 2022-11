Magi in mostra, la mostra dei presepi al Museo della Colleggiata

Per il Natale dei 600 anni della Collegiata, il Museo regalerà un’esposizione eccezionale: un’inedita Adorazione dei magi, mai prima esposta al pubblico, dialogherà con la Sacra Famiglia veneto-cretese del Museo. Due opere, forse dello stesso esuberante maestro, illumineranno i prossimi giorni di festa con i loro colori gioiosi.

La possibilità di confronto tra queste opere, nate probabilmente nella stessa bottega alla fine del Cinquecento, si deve alla generosità di un collezionista che, in vista del prestito, ha anche fatto restaurare l’Adorazione dei magi, donando l’occasione di ammirarla in tutta la sua sorprendente vivacità cromatica. Un’accensione simile di colori emerse nel 2018, durante il restauro della Sacra Famiglia con Santa Caterina da Siena del Museo, a cura della medesima restauratrice Isabella Pirola: allora il recupero favorì una nuova attribuzione della tavola, prima trascurata dagli studi, e la sua collocazione nell’ambito veneto-cretese.

A causa della progressiva avanzata turca, culminata nella presa di Costantinopoli (1453), molti iconografi in fuga vennero accolti a Creta, dominio della Repubblica di Venezia dal 1204. L’incontro con la pittura veneta generò la scuola dei maestri veneto-cretesi, capaci di fondere in modo originale Oriente e Occidente. Alcuni pittori cretesi migrarono in laguna, come El Greco che, riconosciuto quale maestro iconografo nella natia Candia, plasmò la sua arte a Venezia, poi a Roma per spostarsi infine in Spagna.

In museo un pannello esplicativo illustrerà le singolari caratteristiche delle opere veneto-cretesi, evidenziando aspetti che potranno essere immediatamente appurati dal vivo. In mostra sarà anche raccontata l’iconografia dei magi a Castiglione Olona, suggerendo un percorso che va oltre i confini del Museo, perché l’Adorazione veneto-cretese sarà confrontata con l’Adorazione dei magi affrescata da Masolino in Collegiata e con la tela del medesimo soggetto di Giovan Battista Secco detto il Caravaggino, collocata nella cappella retrostante la chiesa parrocchiale di Castiglione Olona.

“La mostra di un ospite di pregio non solo chiude in bellezza il primo anno del Sesto Centenario, ma aiuta a illuminare un’opera stabilmente parte del patrimonio del Museo” – dichiara il direttore Dario Poretti. “Il Complesso della Collegiata, che trova il suo centro naturale nell’arte del Quattrocento, è infatti ricco di interessanti capitoli del XVI e XVII secolo, alcuni dei quali inediti, che il proseguimento delle manifestazioni del Centenario aiuterà a scoprire”.

L’esposizione “Magi in Mostra – Natale con ospiti al Museo della Collegiata” aprirà sabato 26 novembre con l’inaugurazione (ore 15.00) presso la Nuova Scolastica (ingresso libero) e proseguirà fino a domenica 29 gennaio 2023. A introdurre l’Adorazione dei Magi in prestito, in parallelo alla Sacra Famiglia del Museo, sarà Laura Marazzi, conservatrice del Museo. Saranno presto comunicate tutte le iniziative correlate alla mostra.

Primo appuntamento mercoledì 7 dicembre (ore 15.00) per una visita dedicata alla mostra in museo; al termine chi vorrà potrà essere guidato anche in Collegiata e Battistero (prenotazione obbligatoria scrivendo a didattica@museocollegiata.it).

Giovedì 8 dicembre il Museo sarà aperto con orario festivo (10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00).

ORARI

Da mercoledì a sabato 9.30 – 12.30 / 14.30 – 17.30

Domenica e festivi (8 e 6 gennaio) 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00

Lunedì 26 dicembre apertura straordinaria 15.00 – 18.00

Chiuso 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio

Martedì apertura su prenotazione per gruppi. Lunedì chiuso. Ultimo accesso mezz’ora prima della chiusura

Modalità accesso: prenotazione obbligatoria solo per gruppi (> 10 persone); mascherina raccomandata negli spazi ridotti (Battistero e Museo).