Marcia diritto: torna in centro a Varese la manifestazione per i diritti dei bambini

Sono quasi mille i bambini attesi per la manifestazione Marcia diritto, la grande sfilata dei cittadini più piccoli lungo le vie del centro di Varese. Così la città celebra la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nata per ricordare il 20 novembre del 1989, data in cui l’Assemblea generale delle Nazioni unite adottò la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’appuntamento nel capoluogo è per venerdì 18 novembre: a partire dalle 9.30 del mattino le scolaresche di 19 scuole di Varese e provincia si troveranno in piazza Mercato, come da tradizione, da dove partirà poi il corteo festante e colorato lungo le vie del centro sino a raggiungere i Giardini Estensi con merenda e saluti finali.

«È una tradizione che si rinnova ogni anno dal 2006 e questa volta, dopo due anni di edizioni online a causa della pandemia, ha significato speciale – afferma l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari – È il segno di una sensibilità speciale di Varese per i bambini a servizio di una delle maggiori responsabilità di un’amministrazione pubblica, cioè formare i cittadini di domani e renderli consapevoli».

Di particolare attualità è anche il tema scelto per questa edizione 2022 di Marcia Diritto: «Il diritto dei bambini a non essere vittima di guerra – spiega l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – La marcia è un momento educativo gioioso, e quindi efficace, di partecipazione e di cittadinanza attiva, ma è anche la tappa finale di un percorso formativo sui diritti dei bambini che in queste settimane sono stati guidati dalle loro insegnanti a riflettere sul senso della Carta dei diritti dei minori».

Nelle sue mani il bigliettino scritto da un bambino sul tema: “Vorrei che i bambini di tutto il mondo possano non vedere mai la guerra».

Questo biglietto, assieme a quelli creati dagli altri bambini con pensieri, rime e filastrocche a tema, saranno appesi i Giardini estensi a fine manifestazione «e poi raccolti in un opuscolo che sarà distribuito in ogni scuola perché ciascuno possa avere una restituzione collettiva del lavoro fatto dai bambini sui diritti quest’anno», spiega Martin Stigol di Progetto Zattera Teatro, da sempre promotore della Marcia Diritto assieme al Comune di Varese.

«In realtà sono i bambini e soprattutto gli insegnanti a creare ogni anno la Marcia Diritto, con il loro entusiasmo le loro idee e i contenuti creati insieme ai bambini e condivisi poi in piazza – aggiunge Stigol ringraziando i docenti – La Marcia diritto non insegna a protestare, insegna a camminare insieme per valori comuni fondamentali».

Coinvolti 950 bambini di 19 scuole diverse, tra cui tre scuole dell’infanzia e 16 primarie in rappresentanza di tutti e cinque gli Istituti comprensivi di Varese, oltre ad altri di fuori provincia, tra cui Morosolo e, per la prima volta, la primaria di Rancio Valcuvia.

Per la prima volta in corteo anche gli artisti di strada di Spazio Kabum, la scuola di circo di Varese, che animeranno il corteo.

PROGRAMMA

Ore 9.30 Ritrovo in piazza Mercato – piazza Repubblica

Ore 10 partenza del corteo lungo via Volta fino a Piazza Monte Grappa e da qui in piazza San Vittore, piazza del Garibaldino (Del Podestà) e poi corso Matteotti, via Marcobi e via Sacco fino ai Giardini Estensi

Ore 11 ai Giardini estensi esposizine dei biglietti dei bambini e merenda con cioccolata calda offerta dagli alpini