I Mastini ripartono con un poker di gol al Bressanone

Lo stop contro il Pergine di sette giorni fa non ha lasciato strascichi nel morale dei Mastini Varese: i gialloneri ripartono di slancio superando al termine di una gara dura il Bressanone con il punteggio di 4-1, vendicano il KO dell’andata e tornano a proporsi nelle parti alte della IHL.

La squadra di Deveze ha raddrizzato nel terzo centrale una partita iniziata in salita e ha potuto così dedicare un successo a Fiorenza Zanchin, l’ex addetta stampa scomparsa nei giorni scorsi e ricordata nel pre-partita della Acinque Ice Arena. In attesa del presidente Mattarella, che sarà martedì all’impianto di via Albani, il palaghiaccio ha di nuovo risposto “presente” alla chiamata della società giallonera: spettatori ancora ben oltre quota 600 per spingere al successo Vanetti e compagni. (foto: Photo Sport and More)

Due i protagonisti maggiori: Michael Mazzacane è stato autore di una doppietta mentre Matthieu Desauteles è entrato in ben tre delle quattro azioni da rete giallonere. Deveze ha dovuto operare qualche cambiamento rispetto alla gara di sabato scorso: assente Perla, tra i pali è andato Dalla Santa recuperato per l’occasione. Fuori anche Raimondi che ha scontato la prima delle due giornate di squalifica, ma tra i gialloneri ha esordito il nuovo acquisto Cordiano, con Garber che ha infine completato le linee difensive.

LA PARTITA

Un primo terzo destinato a chiudersi a reti bianche ha regalato un sussulto proprio all’ultimo secondo possibile quando i Falcons sono passati a condurre con una rete di Andrea Demetz con il disco scivolato sotto il corpo di due giocatori di casa.

I Mastini però hanno reagito nel periodo centrale: Piroso ha pareggiato al 24′ su un rebound concesso da Donini. Poco dopo ecco il vantaggio di Michael Mazzacane (bravi Allevato e Franchini nella circostanza) e quindi il 3-1 di Tilaro in seguito a un miracolo di Dalla Santa su Cianfrone.

Il goalie varesino è bravo anche a inizio dell’ultimo terzo in una gara fattasi via via più cattiva (2+2 a Piccinelli e Leitner). Il punteggio è rimasto invariato sino al 58′ quando ancora Michael Mazzacane, con la porta lasciata vuota da Donini per dare ai Falcons l’uomo in più, ha azzeccato il tiro da lontano per il definitivo 4-1.

Un risultato rotondo che dà morale ai Mastini in vista di una settimana delicata, non solo e non tanto per la visita del Presidente della Repubblica, quanto perché il prossimo turno è di quelli duri ma stimolanti. Sabato 19 il Varese farà infatti visita al Dobbiaco che domenica sera proverà a tornare in testa alla classifica sfidando il Como a Casate.

MASTINI VARESE – BRESSANONE FALCONS 4-1

(0-1; 3-0; 1-0) MARCATORI: 19.59 A. Demetz (B – M. Demetz); 23.56 Piroso (V – Vanetti, Desauteles), 25.31 M. Mazzacane (V – Franchini, Desauteles), 32.37 Tilaro (V – M. Mazzacane, Desauteles); 58.23 M. Mazzacane (V – Franchini, Bertin). VARESE: Dalla Santa (Mordenti); Schina, Desauteles, Bertin, Piccinelli, Belloni, E. Mazzacane, Garber; M. Borghi, Vanetti, Piroso, Drolet, Franchini, M. Mazzacane, Cordiano, Odoni, Tilaro, Allevato, P. Borghi, Privitera.

ARBITRI: Cassol e Da Pian (De Toni e Zen).

NOTE. Penalità: V 14′, B 10′. Superiorità: V 0-1, B 0-2. Spettatori: 627.

IHL (10a giornata)

RISULTATI: Varese – Bressanone 4-1; Pergine – Appiano 1-2; Caldaro – Alleghe 5-0; Valdifiemme – Valpellice 1-3; Como – Dobbiaco (domenica).

CLASSIFICA: Caldaro 24; Dobbiaco* 23; Appiano 20; VARESE, Pergine 18; Valdifiemme 17; Como*, Bressanone, Valpellice 9; Alleghe 0.

* una partita in meno