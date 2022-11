Nipoti di Babbo Natale cercasi per esaudire i desideri dei nonni in 11 Rsa tra Varese e provincia

L’occasione di rendere speciale il Natale di migliaia di anziani e anche quello di ogni aspirante Nipote di Babbo Natale è online, sul sito www.nipotidibabbonatale.it, dove sono stati pubblicati i primi desideri degli anziani ospiti di centinaia di case di riposo di tutta Italia (di cui 11 in provincia di Varese).

Parte da qui la quinta edizione di Nipoti di Babbo Natale , l’iniziativa promossa dall’associazione Un sorriso in più onlus di Guanzate (Como) e che permette a chiunque di realizzare il desiderio di un nonno in Rsa.

Partecipare è semplicissimo: basta collegarsi al sito e selezionare, anche in base a criteri geografici, un desiderio per realizzarlo e, ancora più importante, avere l’opportunità di scoprire una persona anziana, conoscerla e vivere a Natale un’amicizia speciale.

Di seguito alcuni desideri tra quelli pubblicati qui e che aspettano di essere realizzati.

GUIDO, 91 ANNI

Ciao! sono Guido e ho 91 anni. Ho deciso di venire ad abitare in questa casa perché la prima ad arrivare qui, per seri motivi di salute, è stata mia moglie. Ho una passione grandissima che è quella per l’orto e le piante: qui nella residenza mi sono ricreato il mio orticello, ovviamente a misura di vecchietto, come sono io! Per Natale mi piacerebbe molto ricevere alcune piantine da poter mettere nel mio orto e chissà, magari, per ringraziare potrò regalare i frutti del mio lavoro al mio nuovo nipote!

MARTA, 93 ANNI

Vorrei ritornare a fare una passeggiata in montagna, come quelle che facevo con mio marito. Sono una donna ancora in gamba, mi muovo in autonomia e mio marito mi manca molto. Per me sarebbe un modo per ricordarlo e sentirlo vicino.

ALBERTO 85 ANNI

La mia grande passione è sempre stata l’astronomia, infatti nella mia camera ho un telescopio e a casa ne ho un altro ancora più bello. Per 20 anni sono stato un astrofilo e andavo al Passo del Giovà a 1400 m. 4-5 volte al mese, quando non c’era la luna, ad osservare il cielo e al Planetario di Milano ogni mercoledì sera! Mi piacerebbe tanto tornare al Planetario, saranno 20 anni che non vado e mi manca! Durante le mie osservazioni non ho mai visto nessun UFO!