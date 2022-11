Ospedale di Saronno, il neo assessore Bertolaso: “Presto lo visiterò”

Il destino dell’Ospedale di Saronno è stato al centro del question time di Gigi Ponti (consigliere regionale del Partito Democratico), che ha preso spunto dalla lettera sottoscritta da diciannove sindaci dei Comuni della zona, e proposta dal sindaco di Saronno, Augusto Airoldi, circa il ridimensionamento del nosocomio che rischierebbe anche la chiusura.

Il neo assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, ha dichiarato che visiterà quanto prima il Presidio Ospedaliero di Saronno, che non è comunque soggetto ad alcuna procedura di ridimensionamento.

L’assessore ha ripetuto i punti a sostegno delle posizioni di Regione Lombardia: tranne il Punto Nascite, tutti i reparti temporaneamente trasferiti a Busto Arsizio durante la pandemia sono stati riattivati, taluni con modalità ambulatoriale. Sono in corso interventi di miglioramento strutturale in tutti e tre i padiglioni del nosocomio saronnese mentre sul territorio sono stati impegnati fondi del PNRR per complessivi 2.734.000 euro per il sito di via Stampa Soncino e di 641.000 per la Casa di Comunità di via Fiume. Altri 2.881.000 euro sono stati stanziati per l’acquisto di una TAC a 128 strati e di un acceleratore per la Radioterapia che sarà collocato nella UO di Medicina Nucleare. Quanto alla carenza di medici, sono 53 le procedure concorsuali già espletate e altre 14 saranno completate entro gennaio 2023.