Picchiò l’ex marito a Cuveglio con la mazza da baseball: condannata

Tre mesi con l’applicazione della sospensione condizionale della pena. La condanna è arrivata martedì pomeriggio, pronunciata dal giudice monocratico di Varese che ha deciso per l’inasprimento di un mese della richiesta del pubblico ministero per fatti avvenuti tre anni fa ai tavolini di un bar di Cuveglio quando un’avvenente signora di origini polacche di 38 anni si è presentata all’appuntamento con un distinto signore, giacca e papillon, armata di una mazza da baseball per tentare di fracassargli le ossa.

Obiettivo raggiunto solo in parte dopo che il poveraccio, 77 anni, medicato da alcuni passanti e poi trasportato al pronto soccorso per le botte ricevute, si è visto segnare 30 giorni di prognosi per le ferite inferte con una mazza da baseball.

L’anziano il quesitone era l’ex marito della donna. Si erano conosciuti in un locale notturno in Italia poi lui innamorato pazzo l’aveva seguita nel paese d’origine per convolare a nozze subito dopo. Le cose non vanno per il verso giusto e l’unico sentimento che rimane – ma di natura filiale, un affetto quasi da nonno a nipote più che da padre acquisto – è quello fra l’anziano e le due adolescenti figlie che la donna aveva avuto da una precedente relazione.

Per la signora oggi condannata quelle attenzioni sfioravano il morboso, mentre per il distinto anziano si trattava di un genuino affetto sopravvissuto agli screzi fra la novella coppia di sposi. Un fatto violento che ha costretto l’anziano a farsi assistere in giudizio nel procedimento che lo vedeva come parte offesa dall’avvocato del foro varesino Andrea Boni. La decisione di oggi è stata pronunciata dal giudice Andrea Crema che ha ravvisato il reato di lesioni personali.