Pmi Day: 6500 studenti di terza media hanno partecipato al tour virtuale

Sono stati 6.500 studenti di 297 classi di terza media, da 56 scuole di 37 Istituti comprensivi: sono questi i numeri del Pmi Day 2022 nel Varesotto, appena concluso. Il modello scelto dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Varese è quello delle visite aziendali virtuali tramite veri e propri reportage video, girati all’interno di imprese rappresentative della variegata composizione merceologica del sistema produttivo varesino.

Sei le aziende protagoniste: Tiba Tricot di Castellanza

Fives Intralogistics di Lonate Pozzolo

Lazzati Industria Grafica di Casorate Sempione



Lindt & Sprungli di Induno Olona

Nardi Personal di Tradate

Vibram di Albizzate

«Le nostre telecamere – spiega il presidente della Piccola Industria varesina, Andrea Bonfanti – sono entrate in queste realtà per realizzare, attraverso interviste agli imprenditori e ai lavoratori, dei documentari in grado di raccontare agli studenti il mondo dell’industria del territorio, durante sei dirette digitali interattive con collegamenti Zoom nelle scuole».

I ragazzi e i professori hanno potuto interagire con i titolari d’impresa, commentando e ponendo domande di approfondimento. Il Pmi Day vero e proprio, con le sue dirette e reportage video, è stato anticipato da alcuni incontri preparatori svolti dall’Area Formazione di Confindustria Varese con i docenti e i presidi delle scuole. A seguito delle sei visite virtuali, agli studenti è stato chiesto di svolgere un elaborato sul tema della bellezza, intesa come espressione tipica del made in Italy. Il premio per i vincitori: poter visitare di persona altre imprese con tour aziendali in programma per la prossima primavera. Questa volta si tratterà di visite di persona, direttamente negli uffici, negli stabilimenti e in produzione.