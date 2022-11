Tagliate le gomme a due mezzi dell’Auser di Varese: “Dispiace per le persone che aiutiamo”

Due automezzi utilizzati dall’Auser di Varese per le attività di accompagnamento di persone fragili e disabili sono stati vandalizzati: la brutta scoperta è avvenuta martedì mattina quando i volontari di turno si sono accorti che gli pneumatici dei mezzi erano stati forati da ignoti, probabilmente con un punteruolo.

«Quello che non ci manca è la volontà di reagire in modo positivo e, grazie alla dedizione dei volontari, abbiamo provveduto a riorganizzare i trasporti e limitare i ritardi e gli annullamenti – spiegano dall’Auser che ha sede in piazza De Salvo – Ci dispiace, non solo per il danno economico (comunque colpisce l’associazione che sopravvive grazie alle donazioni degli utenti), ma soprattutto per il disagio arrecato alle persone anziane, fragili, disabili e malati oncologici che ogni giorno accompagniamo presso i luoghi di cura e per il disbrigo delle loro necessità quotidiane».

I dirigenti di Auser hanno provveduto a sporgere denuncia ai Carabinieri di Varese come atto dovuto. «Ma quello che più ci interessa è che chiunque sia stato possa rendersi conto di aver fatto del male ad una nonna, un nonno, un parente in difficoltà».