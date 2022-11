Terminati i lavori di sistemazione del verde in due aree parcheggio a Luvinate

Conclusi i lavori di realizzazione e sistemazione del verde pubblico a Luvinate. Nella nuova area archeggio di via Rancio, in pieno funzionamento da settimane e nell’area parcheggio in zona Telaio in via Bosisio.

I lavori di costruzione della nuova di sosta in via Rancio e di completamento di verde pubblico sono stati coperti con un finanziamento straordinario statale di 50.000 euro.