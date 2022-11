Un nastrino rosso sulle auto della Polizia locale di Busto Arsizio per la giornata contro la violenza alle donne

Il Comando di Polizia locale di Busto Arsizio aderisce alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Oggi, 25 novembre, sulle auto della Polizia Locale è presente un nastrino rosso quale segno di forte adesione alla cultura del rispetto e per ricordare le donne vittime di violenza. L’iniziativa è stata promossa della delegazione Ancupm (Associazione nazionale Comandanti e Ufficiali Polizia Municipale).

Inoltre, nella mattinata odierna, il personale del Comando, insieme alle volontarie dell’Associazione Eva Odv che ha sede nel medesimo immobile, ha voluto richiamare l’attenzione del pubblico con il posizionamento di “segnali stradali” con messaggi che aiutano ad evitare percorsi di violenza.

«Si tratta di piccoli segni – ha commentato l’assessore alla Sicurezza Salvatore Loschiavo –, ma evocativi di un grande significato: il rispetto per le donne, che dovrebbe essere connaturato in ciascuno di noi e che non dovrebbe neppure richiedere l’istituzione di una giornata dedicata. Ma, purtroppo, la realtà ci mette con le spalle al muro. E allora se anche solo un minuscolo segno riuscirà a far riflettere, saremo felici di aver contribuito, nel nostro piccolo, alla costruzione di una comunità migliore».