Uyba, bel colpo contro Scandicci: Busto passa al tie-break

Maratona premiata per la E-Work Busto Arsizio che nel posticipo serale del campionato di Serie A1 femminile sbanca il taraflex di Firenze vincendo al tie-break contro Scandicci, formazione da primi posti in classifica.

Gran colpo per la formazione di Musso che scaccia le paure delle ultime settimane e apre una striscia positiva dopo il successo interno con Pinerolo; la vittoria 3-2 contro la Savino Del Bene è però di tutt’altra portata vista la caratura delle avversarie che però non sono riuscite ad arginare una formazione bustocca tosta e concentrata fin dal primo scambio del match.

Il ritorno in campo a pieno ritmo di Zannoni dopo l’infortunio e la crescita di Lloyd che aveva dovuto fare i conti con problemi fisici a inizio stagione sono due delle chiavi del successo biancorosso su Scandicci. La Uyba ha lavorato molto bene a muro con Olivotto e Zakchaiou – 26 punti totali in due – mentre l’attacco ha vissuto sull’ottima serata di Rosamaria (21) ma anche sugli sprazzi di Degradi e Omoruyi.

Con una E-Work a pieno regime, a Barbolini non sono bastate le tante variazioni al sestetto rese possibili da una rosa forte e completa. Notevole il quarto set: Busto, che aveva vinto il primo con margine si era ritrovata sotto 2-1 dopo i successivi parziali ma nella frazione da “ora o mai più” ha messo a terra un 25-10 terrificante che ha dato così l’abbrivio migliore per il tie-break alle biancorosse. E nel quinto set, quando si è andati punto a punto, la “fame” di vittoria di Busto Arsizio è stata superiore (12-15).

«Finalmente riusciamo ad avere un po’ di continuità, data dal fatto che stiamo lavorando molto nella direzione che ci serve per competere in questo campionato – spiega Musso a fine gara – Siamo ripartiti, ma strada è ancora lunga e complicata. Questa partita era una bella unità di misura della nostra condizione: aver vinto non significa che ne abbiamo più degli altri, che possiamo stare in mezzo agli altri. Dobbiamo avere la convinzione che possiamo giocare tutte le partite alla pari con i nostri avversari. Ora sotto con Macerata».