Va in pensione l’impiegata delle Poste, Gornate Olona la ringrazia

Una vita allo sportello, sempre col sorriso sul volto e offrendo a tutti gentilezza e professionalità.

Albina Palazzo, impiegata alle Poste nella filiale di Gornate Olona, dopo 42 anni di servizio, molti dei quali nel paesino della valle Olona, sta per andare in pensione: in questo momento di transizione, pronta ad affrontare un nuova quotidianità, sceglie di scrivere una lettera indirizzata alla comunità di Gornate Olona per dire “Grazie”.

«La mia vita sta per prendere un percorso diverso, per tanti anni questo luogo è stata la mia seconda casa. Sono arrivata in questo ufficio da ragazza alle prime armi e con voi esco al termine della mia carriera. È difficile pensare che da lunedì mi sveglierò e non verrò più qui a lavorare. Abbiamo sorriso, chiacchierato, condiviso tanto tempo insieme e nessuno potrà mai cancellare i bei ricordi che mi legano a voi. Occuperete sempre un posto speciale nel mio cuore, non siete stati solo clienti, ma persone affettuose, comprensive e riconoscenti. Grazie per la fiducia che mi avete dato, Grazie per l’affetto che mi avete dimostrato».

Una riconoscenza verso quei cittadini che, giorno dopo giorno, ha imparato a conoscere, instaurando un rapporto di fiducia e cordialità.

Ed è la stessa comunità gornatese che ricambia questo abbraccio, attraverso le parole del sindaco Paolino Fedre, che si fa portavoce della gratitudine del paese: «Grazie ad Albina per la sua professionalità e per aver sempre lavorato con gentilezza e cortesia. E’ una grande perdita per Gornate: salutiamo lei e al contempo accogliamo il collega che la sostituirà. Buona vita da pensionata alla nostra Albina».