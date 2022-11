A Varese si addobba l’albero e sabato si accende il Natale in città

Sono iniziati in piazza Montegrappa gli addobbi del grande albero natalizio della città. Gli addetti sono entrati in azione nella mattina di mercoledì 23 novembre per vestire a festa il grosso abete del Caucaso che si staglia e illumina il centro cittadino.

Se il successo del mercatino della Rasa ha ufficialmente aperto le danze della stagione natalizia in città sono infatti gli addobbi a fare la vera differenza e dal prossimo weekend fino allo spettacolo dei giardini estensi dell’8 dicembre si accenderanno nelle vie cittadine (quest’anno con un occhio particolare al risparmio energetico).

Il momento vero e proprio di accensione dell’albero sarà sabato 26 alle 17.30 con l’accensione delle luci e l’inizio dei mercatini natalizi in piazza che saranno operativi già da questo weekend.

Lo spettacolo ai Giardini dall’8 dicembre

Arriva ai Giardini Estensi “Il giardino dell’Incanto” e il Natale varesino diventa internazionale. Lo Studio Festi porta a Varese architetture di luce e installazioni artistiche con lampade a led di ultima generazione. Su Palazzo Estense un video-racconto con le storie scritte dai bambini delle scuole della città. Lo spettacolo sarà dall’8 dicembre 2022 al 17 gennaio 2023 nel parco storico dei Giardini Estensi: Il Giardino dell’incanto è infatti lo spettacolo che prenderà vita grazie alle architetture di luce ideate e realizzate per la città dallo Studio Festi, la compagnia artistica internazionale fondata da Monica Maimone e Valerio Festi, che ha realizzato grandi installazioni in città come Houston, Kobe, Madrid, Mosca e Parigi (LEGGI QUI).