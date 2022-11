Varesina e Caronnese in cerca di vittorie

Non passano un momento felice Varesina e Caronnese: le fenici arrivano da due ko di fila mentre la Caronnese non riesce a risalire dalle posizioni di fondo classifica. Per la tredicesima giornata del Girone B di Serie D – in campo domenica 27 novembre alle ore 14.30 – le due formazioni rossoblù affronteranno altre due squadre che non stanno passando un buon momento.

SEREGNO – VARESINA

Trasferta in Brianza per la Varesina di mister Marco Spilli, che allo stadio “Ferruccio” di Seregno affronterà una squadra che sta attraversando un momento delicato. In settimana, di fatti, sono arrivate le dimissioni dell’allenatore Francesco Buglio e, in attesa che la prossima settimana subentri il nuovo tecnico, che dovrebbe essere l’ex Pro Patria Massimo Sala, in panchina andrà il vice Diego Di Chiara. A guidare le fenici ci sarà invece la voglia di riscatto dopo due risultati negativi.

CARONNESE – SONA

Sfida salvezza al “Comunale” di Caronno Pertusella dove i padroni di casa rossoblù ospiteranno il Sona, che in classifica li precede di un punto. Nonostante la graduatoria negativa, i veneti sono una formazioni attrezzata e nelle ultime due gare hanno ottenuto quattro punti andando a vincere a Varese e fermando la Casatese sulo 0-0. La Caronnese invece arriva dal ko contro l’Arconatese; un risultato che non ha premiato una prestazione tutto sommato positiva dei ragazzi di mister Simone Moretti. In palio domenica ci saranno punti pesanti e la voglia di vincere farà la differenza sulla paura di perdere.

SERIE D GIRONE B – XIII GIORNATA

Domenica 27 novembre (ore 14.30): Alcione – Desenzano; Caronnese – Sona; Casatese – Real Calepina; Folgore Caratese – Brusaporto; Lumezzane – Arconatese; Ponte San Pietro – Varese; Seregno – Varesina; Sporting Franciacorta – Villa Valle; Virtus CBG – Breno.

CLASSIFICA: Lumezzane 29; Arconatese 24; Alcione 23; Virtus CBG 22; Casatese, Brusaporto, Varesina, Sporting Franciacorta, Villa Valle 18; Folgore Caratese 17; Ponte San Pietro, Seregno 16; Desenzano 11; Real Calepina, Varese 10; Sona 9; Caronnese 8; Breno 6.