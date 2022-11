Venegono Superiore, festa in casa Kinesis: due ori tricolori per Alessia Cucchetti

La trasferta a Catania si è rivelata preziosa per la Kinesis, la società basata a Venegono Superiore specializzata nella ginnastica ritmica. Alessia Cucchetti, talento di classe 2007, ha vinto due ori individuali – cerchio e palla di categoria Junior 2/3 – nel campionato di specialità Gold organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia.

Cucchetti ha centrato la prestigiosa doppietta con una prestazione magistrale: la sua gara è iniziata con le qualificazioni al cerchio nelle quali ha ottenuto il terzo posto; una volta in finale si è superata ottenendo 27.950 punti con cui ha scavalcato le rivali e si è aggiudicata l’oro. Non contenta la portacolori del club di Venegono ha iniziato il concorso con la palla e ha chiuso in testa le qualificazioni con 28.850. Nella finale a otto si è quindi superata chiudendo con 29.000 e con un netto margine sulle avversarie.

«Dopo la qualificazione alla palla ero un po’ preoccupata che la stanchezza potesse prendere il sopravvento e che adrenalina e tensione iniziassero a calare, ma Alessia è rimasta concentrata riuscendo a gestire in maniera impeccabile i momenti di preparazione alla finale – racconta la direttrice tecnica Serena Farina – È scesa in pedana grintosa e determinata e con una esecuzione pennellata in ogni gesto è riuscita a migliorare il suo punteggio».

Il bilancio è quindi notevole: «Sono orgogliosa del percorso di Alessia – prosegue Farina – perché ha gestito molto bene la pressione della gara dimostrando una grandissima maturità e consapevolezza nelle sue possibilità. È una ginnasta in crescita e ha ancora un ampio potenziale da sviluppare, ma ora è il momento di godere di questo risultato prima di ripartire con ancora più carica verso l’impegno della serie B. Campionato di squadra che la Kiensis affronterà nei mesi di febbraio e marzo dopo la promozione ottenuta con la vittoria del campionato di serie C ad Aprile 2022».

A Catania la società varesotta si è presentata con altre due atlete, Daniela Goxha e Martina d’Agostino, impegnate nella specialità coppia, esercizio che si svolge con palla e nastro. Le due atlete Kinesis si sono presentate in Sicilia dopo il secondo posto nella gara regionale e il primo posto a quella interregionale (le competizioni che qualificano alle finali nazionali) ma purtroppo hanno commesso due gravi errori che le hanno estromesse dalla finale a otto. «Il loro esercizio era molto competitivo e con un alto coefficiente di difficoltà – spiega ancora la dt Farina – Purtroppo una giornata “no” può capitare a tutti e non determina il loro valore. Non abbiamo nulla da recriminare: solo ci spiace che non siano riuscite a portare in gara quanto appreso in allenamento».

Il campionato di specialità Gold della FGdI si articola su una fase regionale, una interregionale e una nazionale. Le atlete competono per specialità: cerchio, palla, clavette, nastro e coppia suddivise in 3 categorie (junior 1, junior 2/3 e senior). Ogni atleta può presentarsi alla fase regionale con massimo due specialità.