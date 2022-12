Auto si ribalta a Maccagno, ferito un uomo di 41 anni

Incidente questa mattina alle 7:00 a Maccagno con Pino e Veddasca in via Aquilino Catenazzi. Per cause da accertarsi il conducente di un’autovettura, un uomo di 41 anni, ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi sulla sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Luino con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo, estratto il conducente e collaborato con il personale sanitario.