Mattinata di incidenti, automobilista si ribalta a Maccagno: interviene l’elisoccorso

Una mattinata di incidenti quella di sabato 10 dicembre. Il più grave è avvenuto intorno alle 6.45 a Maccagno con Pino e Veddasca in via Aquilino Catenazzi.

Un uomo di 41 anni ha perso il controllo dell’auto che è andata a sbattere contro un muretto e si è ribaltata. L’automobilista è riuscito ad uscire dal mezzo prima che arrivassero i soccorsi ed è stato trasportato all’ospedale di Luino in codice giallo. Sul posto un’ambulanza di Padana Emergenza di Luino e un’automedica del 118 oltre all’elisoccorso levatosi in volo dall’ospedale Sant’Anna di Como.I carabinieri di Luino dovranno ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Ma altri due incidenti sono avvenuti nelle prime ore della giornata. Il primo poco dopo le 5 sulla A8 nel tratto tra Castellanza e Busto Arsizio: anche in questo caso si è trattato di un ribaltamento. Ferito ma in modo lieve un uomo di 57 anni. Alle 7.45 sulla superstrada di Malpensa nel tratto tra lo svincolo di Cardano e quello di Gallarate Ovest un’auto si è ribaltata mentre percorreva la statale 336 in direzione Busto Arsizio.

Sul posto sono intervenute un’ ambulanza e un’automedica, insieme a Polstrada e vigili del fuoco, che hanno soccorso una ragazza di 23 anni che ha riportato solo lievi ferite.