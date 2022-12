A Busto Arsizio Babbo Natale veste la divisa dei vigili del fuoco

Trentacinque anni fa i vigili del fuoco entrarono in un asilo che ospitava bimbi sfollati, portando un sacco pieno di panettoni. Era un piccolo gesto di attenzione che oggi si è trasformato in una “valanga” di generosità.

L’associazione provinciale dei Vigili del Fuoco, 35 anni dopo, distribuirà a 38 associazioni di tutta la provincia 1800 panettoni, 800 giocattoli, 600 chili di generi alimentari e 500 chili di prodotti di vario genere.

«Siamo stati costretti, dopo il Covid, a cambiare il modello di distribuzione – spiega il presidente onorario dell’Associazione provinciale Riccardo Comerio – Oggi è una “solidarietà da asporto”, siamo noi, con 250 vigili volontari, a consegnare i doni e il cibo alle varie associazioni. Ci è parso prematuro tornare ad un grande evento con oltre 1000 persone come quelli organizzati prima della pandemia. Ma la volontà e l’energia non mancano: da oggi, sabato 10 dicembre, e per i prossimi dieci giorni i nostri vigili consegneranno giocattoli in tutta la provincia».

Le associazioni che beneficeranno dei doni accoglieranno il camion dei vigili del fuoco che avrà “di vedetta” Fire, l’orso mascotte, alto due metri, che annuncerà l’arrivo di questi Babbi Natale in divisa; ogni associazione riceverà poi una piccola copia della mascotte, alta 80 centimetri.

«È giusto ringraziare i tanti sponsor che ci seguono da anni e che ci hanno permesso di realizzare tutto questo – ha detto il Presidente dell’Associazione Provinciale dei Vigili del Fuoco, Giacomo Ferrario. Noi ci mettiamo il cuore e la passione con i tantissimi volontari che, senza nulla chiedere, si sono messi a disposizione ancora una volta delle tantissime associazioni di volontariato che andremo a visitare».

Quest’anno per la prima volta l’iniziativa varca i confini della provincia: «Si è aggiunto un’organizzazione di Legnano a cui porteremo i nostri doni e all’inaugurazione di oggi in caserma era presente il presidente del Rotary International, al quale abbiamo donato una bicicletta che sarà il primo premio di una raccolta di fondi benefica a favore della ricerca contro le malattie che affliggono il continente africano», spiega ancora Comerio.

All’avvio della “Festa di Solidarietà” hanno preso parte il nuovo comandante dei vigili del fuoco Mario Abate, il presidente della Provincia di Varese Emanuele Antonelli, in rappresentanza di Regione Lombardia Emanuele Monti e l’europarlamentare Isabella Tovaglieri.

È stata anche la prima uscita ufficiale per il nuovo comandante Abate al quale è stata consegnata una targa di benvenuto e un ferro di cavallo “beneaugurale” donato dall’Arca del Seprio, il Centro di Rieducazione Equestre.

La fiamma della solidarietà dei Vigili del Fuoco è ben accesa e rimane vicina ai tanti giovani della provincia: bambini, ragazzi e ragazze. Giovani generazioni, ma non solo: diverse associazioni da anni segnalano persone anziane a cui l’iniziativa non ha mai mancato di dare supporto, almeno con un dono natalizio. E così sarà anche quest’anno.