Condannato a 7 anni per violenza sessuale e stalking a Varese 

Sette anni di reclusione e interdizione perpetua dai pubblici uffici oltre a una provvisionale da rifondere alla vittima de valore di 15.000 euro.

Finisce così in primo grado dinanzi al tribunale collegiale di Varese la storia di persecuzione e abusi nei riguardi di una donna. I fatti anni fa in un villaggio vacanze in Calabria.

All’inizio la relazione il partner era dolce e dalle buone premesse: «Era il mio principe azzurro», ha raccontato in aula la donna nel ricostruire la vicenda. All’incipit da Cupido seguì però un sempre più assillante comportamento del giovane che dalla Calabria salì a Varese per poi tormentare la vittima fino agli episodi prima di violenza fisica, poi sessuale.

La vittima si salvò grazie al lockdown che obbligò l’ex fidanzato a rientrare nel suo comune di residenza. La sentenza pronunciata giovedì 1 dicembre dal giudice Andrea Crema verrà depositata fra 90 giorni.