A Cuvio il pienone per il 24° “Taccuin de Cuvi”

Erano circa 200 i presenti, sabato 17 per il tradizionale concerto natalizio della Filarmonica Cuviese, serata con un programma ricco di momenti non solo musicali ma con anche la consegna delle borse di studio da parte dell’amministrazione comunale e la presentazione del calendario cuviese 2023.

A condurre la serata, la ultra secolare Banda di Cuvio, con una variegata esecuzione di brani mirabilmente eseguiti grazie alla impareggiabile direzione dal Prof. Claudio Beltrame.

Nell’intervallare dei vari pezzi, si sono svolte le altre iniziative culturali in programma: dapprima è stato il Comune di Cuvio a premiare i ragazzi frequentanti le scuole primarie di secondo grado vincitori delle sei borse di studio dal valore di 500 € ciascuna

A premiare i vincitori è stato direttamente il sindaco Enzo Benedusi che, con soddisfazione, ha elogiato gli studenti per il particolare impegno che i voti ottenuti hanno dimostrato.

I premiati con un valore di euro 500 sono: Alessandro Testa con valutazione media 8.18, Erica Savini con 8,31, Veronica Massa con 8,64, Mattia Serafin con 8,77, Riccardo Lorigiola con 9 e Giorgia Spadaro con 10.

Per la presentazione del 24° “Taccuin de Cuvi” è intervenuto il professor Alberto Palazzi, direttore della rivista “Menta e rosmarino”; nella breve recensione verbale, facendo riferimento alle varie espressioni antiche riportate nel calendario ha espresso il forte rammarico di come il nostro dialetto, ricco patrimonio della nostra cultura stia inesorabilmente scomparendo. Un grosso auspicio è che tutti gli scritti vengano conservati cosi da tramandare ai posteri, importanti tracce della nostra storia.

Il “Taccuin de Cüvi” e reperibile presso i vari sponsor, il comune di Cuvio o la Pro Loco di Cuvio.

(foto Franco Velati)