Deluso dal bilancio, ma anche dagli ostruzionismi: per Bianchi il consiglio del bilancio a Varese è un doppio no. “Non parteciperò al voto”

E’ partita con il botto la conferenza stampa delle minoranze convocata un’ora prima dell’inizio del consiglio comunale fiume indetto per votare il bilancio previsionale del comune di Varese.

Il primo a parlare è stato infatti Matteo Bianchi, che ha innanzitutto ringraziato, da candidato sindaco, il lavoro di tutti i capigruppo di minoranza, ha poi spiegato come: «Il nostro giudizio sul bilancio è nettamente negativo, in linea peraltro col giudizio degli anni precedenti. E’ in più un bilancio privo di prospettiva e progettualità».

Ma ha però aggiunto anche un’osservazione dall’impatto notevole: «Io però sono contrario anche alle manovre ostruzionistiche di certi consiglieri: fanno perdere solo tempo, non sono per niente d’accordo. Per questo non parteciperò al voto». I “certi consiglieri” citati sono fondamentalmente i suoi colleghi della Lega: anzi più precisamente uno di loro, Stefano Angei. Una questione tutta interna al partito, che ancora una volta in queste ore mostra tutte le tensioni.

Bianchi comunque ha poi segnalato: «Proporrò un ordine del giorno in assemblea a favore di una città in un contesto mitteleuropeo e internazionale, finalizzato allo scenario delle elezioni europee del 2024: perchè credo e crediamo che le città importanti come Varese debbano farsi parte attiva nel processo europeo, soprattutto ora che molti soldi stanno arrivando, per meglio adeguare le somme ai territori stessi. La città di Varese fa già parte di un contesto internazionale, come ad esempio scuola europea e Jrc Ispra: all’interno delle pieghe del bilancio ci deve essere spazio anche per questo approccio».

PURICELLI “D’ACCORDO CON BIANCHI, EMENDAMENTI INUTILI E DANNOSI”

Con le parole di bianchi, anche quelle che “bacchettano” la minoranza, è il capogruppo di Grande Varese Roberto Puricelli che non è d’accordo con gli emendamenti ostruzionistici: «danno solo fastidio e servono solo a intralciare i lavori. sono deluso dall’ondata di emendamenti proposti. il bilancio è coraggioso, secondo la loro logica, ma lo boccio perchè ignora i lavori di manutenzione fondamentali».

“UN BILANCIO MEDIOCRE, SBILANCIATO SULLE CICLABILI”: GLI ALTRI COMMENTI

Tra i capigruppo uno di loro ha presentato diversi emendamenti. Si tratta di Luca Boldetti, Polo delle Libertà, che però nella conferenza stampa non è antrato nel merito della 20ina di emendamenti da lui presentati. «Preferisco entrare nel merito delle entrate: la giunta a inizio dicembre ha convocato una conferenza stampa dicendo che non avevano proceduto ad aumenti, ma invece li hanno messi in campo sia nella tassa di soggiorno, che nel canone unico patrimoniale che il nuovo canone che unisce i tributi sull’ occupazione del suolo pubblico e sulle affisioni. Questi aumenti, che incidono soprattutto sulle attività commerciali, portano 700mila euro in più d’entrata: è quindi una menzogna la loro».

Anche Barbara Bison, capogruppo della Lega, Si è associata alle parole di atteo Bianchi ma anche a quelle di Luca Boldetti: «Mi associo a Matteo e mi associo al discorso dei rincari descritti da Luca, è una osservazione anche mia. Questo non è un bilancio coraggioso, è un bilancio scellerato: si è investito sulle ciclo pedonali che non sono priorità della città, ma sono state previste meno risorse in manutenzioni e sociale. Non ha un guizzo di fantasia che una città come Varese dovrebbe avere». Bison ha presentato un emendamento e un ordine del giorno: l’emendamento, raccogliendo le istanze dei cittadini, è sulla manutenzione stradale, l’ordine del giorno è per il canile «Che ormai versa in una situazione insostenibile».

Anche il capogruppo di Fratelli d’Italia Salvatore Giordano sottolinea che «L’unico diritto preso in considerazione quello della mobilità pedonale e ciclopedonale. Si investono piu di due milioni sulla pedonale, rispetto ai 937mila euro per le manutenzioni: questo non è un bilancio che osserva le capacità della città di rispondere alle esigenze». Giordano ha presentato un ordine del giorno: la richiesta di un consiglio comunale dedicato solo al PNRR.

Infine, per Stefano Clerici capogruppo di Varese Ideale questo bilancio è «Ideologico, vessatorio, mediocre e bugiardo. Ideologico perchè punta tutto sulla modalità ciclistica, sbilanciare le somme a questo favore è una scelta politica». Per questo «Io capisco chi fa ostruzione: non si può fare aumenti e pubblicarli all’ultimo perchè vengano letti troppo tardi i provvedimenti. Questo significa essere bugiardi, inaffidabili. Inoltre è

mediocre perchè non ha nessun guizzo: questa sera e domani discuteremo di un bilancio blindato, dove faremo fatica a intervenire. c’è poco da parlare. non c’è investimento su futuro, giovani coppie. a parte piste ciclabili c’è veramente poco. E per quello che riguarda le aperture e la condivisione tanto sbandierata all’inizio del mandato so già che non ci sarà, nemmeno questa volta».