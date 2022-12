Dj e musica per il Capodanno in piazza, dove festeggiarlo in Canton Ticino

Musica, festa e dj set. Anche in Canton Ticino tornano i grandi eventi in piazza per attendere e festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Si balla e si canta nei principali centri del Cantone con serate ricche di proposte, ospiti e musica dal vivo per aspettare insieme la mezzanotte e dare il benvenuto al 2023.

A Lugano, l’appuntamento è in piazza Riforma, dalle 22 alle 2 con “La musica la portiamo noi”.

Il programma prevede il dj set dei Cialtroni (Rete Tre). Musica dal vivo a partire dalle 23 con alcune band del territorio. Sound Ceck, Alto Voltaggio e Joe Dallas & the Monks, saranno i protagonisti musicali della serata con una serie di cover famosissime che spazieranno dal funk al rock, dalla musica italiana alle più recenti hit dance. Info qui

A Locarno la festa non può che essere in Piazza Grande, teatro della rassegna invernale “Locarno on Ice”. Appuntamento a partire dalle 17 con “Notte libera”. Si potrà pattinare sul ghiaccio, ballare e festeggiare insieme. Nel viaggio sulle onde dei grandi successi saranno protagonisti i DJ di Radio Ticino. Info qui

A Bellinzona il “Capodanno in Piazza” è in Piazza del Sole dove la festa avrà inizio dalle 18. Alla consolle dj Nick Evans e Loris De Voice da radio RTO. Info qui