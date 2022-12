Dopo due anni ripartono le settimane bianche all’Aprica per i bambini delle scuole di Busto

La giunta ha approvato lo spostamento della revisione del contratto di concessione per la gestione della Colonia di Aprica, rinviando il termine del contratto alla data del 31.3.2024. Via libera, dunque, alle settimane bianche.

La decisione è stata presa per poter, dopo i due anni di blocco forzato legato all’emergenza pandemica, far ripartire la riorganizzazione delle settimane bianche per gli alunni residenti a Busto Arsizio o frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado della città.

La giunta ha approvato anche le tariffe a carico delle famiglie, stabilite in base all’indicatore ISEE. Sarà a carico dell’Amministrazione Comunale la differenza tra la quota pagata dalle famiglie e la quota massima stabilita in € 315.