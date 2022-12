Gli America tornano in America

L’inizio della storia degli America l’avevamo visto con l’uscita del primo album: figli di militari USA di stanza in Inghilterra avevano inciso e pubblicato solo lì il disco. Poi avevano inciso il singolo “A horse with no name” che era andato benissimo negli USA così come l’album, pubblicato mesi dopo, che a questo punto lo includeva e che era diventato quasi subito disco di platino. Relocation del gruppo a Los Angeles e via ad incidere questo secondo album, che rimarrà il loro migliore in assoluto. Non che ci sia da pensare a grandi sviluppi dallo schema “tre chitarre ed armonie vocali” che rendeva quasi ovvio l’accostarli ai primi Crosby Stills & Nash, e non seguirono la successiva elettrificazione rock blues di questi ultimi: qualche strumento anche elettrico in più sì, ma restando in un ambito che si potrebbe definire folk pop. Anche qui successone: terzo posto negli USA, ed un singolo da Top Ten come Ventura Highway, che quasi suggeriva il classico uso come colonna sonora da viaggio in auto nei deserti californiani.

Curiosità: Homecoming fu il primo di sei loro album successivi tutti con un titolo che iniziava con la acca: Hat Trick, Holiday, Hearts, Hideaway e Harbor. Nel dubbio i fans ribattezzarono il primo, omonimo, col nome di “Horse with no name”.

La Rubrica 50 anni fa la musica