Graglio si riempe di Babbi Natale: sono 23, nascosti in giro per il paesino di montagna

Un tronco di legno per il busto, barba di cotone, occhietti di plastica, il sacco di juta ed un naso rosso di polistorolo: oggetti semplici, ma che combinati insieme, hanno riempito il piccolo borgo di Graglio, in val Veddasca, di simpatici Babbi Natale.

Le simpatiche creazioni sono state realizzate da un gruppetto di volontari che, innamorati del loro paesino sui monti, hanno deciso di ravvivarlo per per queste feste natalizie. I tronchi degli alberi, che da queste parti servono soprattutto per riscaldarsi, questa volta hanno trovato un altro impiego: colorare il borgo.

«Abbiamo iniziato a collocare i nostri Babbi Natale in giro per le stradine di Graglio – ci raccontano i volontari – e alla fine ne abbiamo messi ventitré, tutti simili ma con qualche piccola differenza. Sembra che piacciano, soprattutto ai bambini, ma anche gli adulti si divertono a scovarli tutti».

Ventitré creazioni dunque, molti di più dei residenti, che grazie alla recente nascita del piccolo Ethan a novembre hanno raggiunto il numero di quattordici abitanti in totale, anche se durante le feste o le vacanze i villeggianti arrivano numerosi a godere della quiete di questi luoghi.

Certamente il paesino non è grande e rintracciare i Babbi Natale non risulta un’impresa impossibile: in questi giorni è infatti facile incontrare qualcuno che immortala con lo smartphone le simpatiche figure.

Piccoli divertimenti in luoghi in cui per star bene occorre davvero poco: il fuoco del camino, le montagne ad abbracciare la valle, gente genuina dal cuore grande che desidera portare il sorriso agli altri. Borghi che profumano di antico, dove è facile godere di gioie semplici, come fare due passi in paese alla ricerca di un Babbo Natale speciale.