“I predatori tra di noi”: Gianluigi Nuzzi ad Angera per presentare il suo ultimo libro

Il giornalista e scrittore Gianluigi Nuzzi ritorna ad Angera per presentare il suo ultimo libro, edito da Rizzoli: I predatori (tra di noi).

Appuntamento martedì 13 dicembre, ore 21, nella sala consiliare del Comune sul Lago Maggiore, dove il conduttore di Quarto Grado, famoso al grande pubblico per le sue inchieste sul Vaticano, sarà ospite dell’associazione culturale “Amici di Mario Berrino” di Ispra.

L’incontro di martedì sera, ad ingresso libero, sarà introdotto il presidente dell’associazione Giacomo Iametti, che presenterà l’opera insieme a Nuzzi.

«Un viaggio in un mondo dove la droga, la brutalità e la spietatezza annientano i sentimenti, la libertà e la dignità delle persone – spiega il giornalista a proposito del suo ultimo libro -. Un male profondo dei nostri giorni che si nutre dell’indifferenza, che non si espande lontano da noi, ma proprio nelle nostre città, nei nostri locali e in tutti quei luoghi che ci fanno sentire tra amici e, in qualche modo, al sicuro. E che per questo riguarda tutti quanti noi. Queste pagine, fatte di storie, analisi e documenti inediti, sono il risultato di oltre un anno di lavoro».