“Insieme è bello”: Alfa e Camera di Commercio festeggiano il primo appalto vinto in comune 23a<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Alfa Srl, gestore del servizio idrico integrato in provincia di Varese investirà nei prossimi anni oltre 300 milioni di euro – come da piano industriale approvato – nell’ammodernamento di reti e impianti di acquedotti, fognature e depurazione. Si tratta di risorse ingenti che possono portare anche una significativa ricaduta economica sul territorio.

«Spesso – dice il presidente di Alfa, Paolo Mazzucchelli – le dimensioni medio-piccole delle imprese provinciali sono un ostacolo alla partecipazione ad affidamenti di lavori per importi elevati. Per questo abbiamo pensato a una strategia che possa coinvolgere più facilmente le aziende del Varesotto, perché noi siamo e ci sentiamo una realtà profondamente legata al territorio».

«La strategia di Alfa si è così incentrata sull’analisi dei fabbisogni aziendali calati sulla realtà territoriale. In pratica, questo si traduce nella divisione di alcune procedure di gara in lotti funzionali. La ripartizione avviene sulla base di differenti elementi: caratteristiche morfologiche del territorio, storicità degli interventi, tipologia delle attività in relazione alle peculiarità geografiche. Questo approccio, che permette di ripartire i lotti in modo differente anche a livello economico, ha consentito a un più ampio spettro di operatori economici di avvicinarsi a tali procedure».

«Un modello operativo – sottolinea il presidente di Camera di Commercio Varese, Fabio Lunghi – che, di certo, offre alle imprese del nostro territorio migliori opportunità di operare con una realtà significativa e dal forte impatto sul sistema socio-economico varesino quale Alfa Srl. Ecco perché l’obiettivo deve essere quello di raggiungere in modo preciso e capillare il maggior numero di soggetti potenzialmente interessati: un modello informativo dove può essere preziosa la sinergia tra Camera di Commercio e Alfa Srl».

Per ogni singola gara di affidamento lavori e/o servizi il RUP può adottare un elenco prezzi da utilizzare con un incremento percentuale sul listino prezzi Alfa approvato, sia sulla base dell’apertura prevista dalle deliberazioni regionali 4009/2022 e 5919/2021 (con la quale Regione Lombardia individua alcune zone del territorio regionale particolarmente ‘svantaggiate’ e per le quali prevede la possibilità di attuare un incremento percentuale sull’Elenco Prezzi Ufficiale della stessa Regione Lombardia), sia sulla base del numero di partecipanti alle gare analoghe precedenti e/o della tipologia d’appalto proposto.

«Un primo esperimento di procedura aperta con divisione in lotti funzionali svoltasi a gennaio – aggiunge Mazzucchelli – ha ottenuto un risultato positivo con l’aggiudicazione di due lotti su cinque del valore rispettivamente di € 236.800 e € 175.040,00 a imprese della Provincia di Varese. L’avvicinamento delle imprese della provincia alle procedure bandite da Alfa si è poi riscontrato anche nella successiva procedura aperta (“Accordo quadro 2022-2024 manutenzione straordinaria e incrementativa infrastrutture a rete: interventi di sostituzione o adeguamento delle reti fognarie ed acquedotto”), procedura in due lotti dal valore di € 15.000.000 ciascuno che ha visto due Raggruppamenti Temporanei d’Impresa aggiudicatari le cui mandatarie sono ancora una volta imprese del territorio varesino».