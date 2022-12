Investita ciclista sulla via per Castelnovate a Gallarate

Investita poco prima delle 16 sulla via per Castelnovate a Gallarate una ciclista di 46 anni. Sul posto i Vigili del fuoco e in codice giallo l’automedica e un’ambulanza. Nella città dei due galli c’è un incidente che coinvolge un pedone o un ciclista ogni dieci giorni. Nel 2022 sono stati infatti 34 gli episodi registrati dal Comando della Polizia Locale nei primi undici mesi dell’anno. A dicembre, con quest’ultimo e un altro, si sale. a quota 36 investimenti.

Seguono aggiornamenti