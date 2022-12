La Pro Loco di Oggiona Santo Stefano presenta il Villaggio di Natale in pineta

La Pro Loco di Oggiona con Santo Stefano per celebrare la tradizione della Città, anche per quest’anno, ha deciso di allestire le casette di Babbo Natale creando un piccolo villaggio splendente all’interno della suggestiva cornice della pineta, dove tutti i bambini potranno consegnare le loro letterine direttamente nelle mani di Babbo Natale.

All’interno dello spazio naturale saranno installati addobbi e luci a led, che copriranno la lunghezza di ben 1000 metri, per assicurare il consumo minimo di energia senza sacrificare lo spirito di gioia che le luminarie apportano, soprattutto nel periodo di festività.

Nell’area antistante le strutture esistenti verrà predisposta un’esposizione di Presepi artigianali, a testimoniare la creatività degli artigiani nel rappresentare la nascita di Gesù, e saranno posizionati vari stand a cura dei Volontari della Pro Loco che realizzeranno un’area di degustazione e ospitalità con Frittelle, Panettone, Zucchero Filato, Popcorn, Vin Brulè e molto altro per allietare anche i palati oltre agli occhi.

Saranno predisposte zone specifiche per accogliere il Presepio e molti alberi di Natale addobbati secondo fantasia, questi spazi saranno la cornice per gli intrattenimenti per le Famiglie e i loro Figli, grazie anche alla presenza degli Elfi, fidati aiutanti di Babbo Natale, che organizzeranno una caccia al magico tesoro basata su una Fiaba, scritta appositamente per i piccoli partecipanti e raccontata nella Casetta riservata solo per Loro.

All’imbrunire si celebrerà la tradizione con l’accensione dell’Albero da parte dell’Amministrazione Comunale, assistita dai Volontari Pro Loco, che simboleggerà l’unione di tutti i Cittadini e delle realtà del terzo settore nell’augurare le migliori festività a tutti i residenti e ospiti che parteciperanno all’evento.

Tutte le attività del Natale in pineta inizieranno la mattina di mercoledì 8 Dicembre e proseguiranno per tutta la giornata con il seguente programma:

Ore 9.00 Apertura del Villaggio di Natale

Ore 15.00 Letture di Natale per Bambini dai 3 ai 7 anni alla Casa delle Fiabe

Ore 15.00 Consegna delle letterine a Babbo Natale con possibilità di Foto ricordo

Ore 16.30 Letture di Natale per Bambini dai 7 ai 10 anni alla Casa delle Fiabe

Ore 17.00 Accensione dell’Albero e delle Luminarie del Villaggio

«A nome di tutti i volontari della Pro Loco vorrei invitare i nostri cittadini, e tutte le persone dei Comuni limitrofi, a visitare con le loro famiglie il Villaggio di Natale presso la nostra pineta» dice Vincenzo Iuzzolino, presidente della Pro Loco. «Grazie al lavoro instancabile di tutti, ed in particolare delle donne del gruppo, abbiamo allestito una location che nelle nostre intenzioni si trasformerà in una festa di Luce in grado di illuminare i cuori di tutti con lo spirito natalizio».

«Grande attenzione è stata posta al divertimento dei bambini con attività ed attrazioni dedicate solo ai piccoli, accompagnati dai genitori per trascorrere una giornata di festa comunitaria. Abbiamo puntato sulla valorizzazione delle Tradizioni più sentite con le esposizioni dei Presepi e l’accensione dell’Albero per favorire il risveglio dello spirito natalizio in ciascuno».