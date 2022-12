La storia della croce ritrovata raccontata ai bambini di Ternate

Una fiaba per i più piccoli, il racconto emozionante di una parte di storia del proprio paese per i più grandicelli. I bambini della scuola elementare A. Volta di Ternate mercoledì 12 dicembre hanno ascoltato la vicenda del ritrovamento dell’antica croce estratta dal tronco di una quercia in località San Sepolcro.

Lo spettacolo organizzato dall’associazione Trinate Nova è stato realizzato e interpretato dall’attrice Betty Colombo. Al termine dell’esibizione, i piccoli hanno ricevuto in dono un libretto con il racconto fantastico dedicato al ritrovamento della croce e la ricostruzione delle origini del reperto a cura dello storico Marco Tamborini.

La croce ritrovata il giorno dell’inaugurazione

«Ringraziamo – commentano le volontarie di Trinate Nova – la dirigente dell’Istituto comprensivo G Leva di Travedona Monate Ilva Maria Cocchetti e tutte le maestre della scuola elementare di Ternate, sempre molto gentili e disponibili nel sostenere progetti come questo».