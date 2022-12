La Varesina non ingrana: sconfitta 2-1 a Desenzano

Prosegue il momento complicato per la Varesina, che cade in casa del Desenzano 2-1 e non riesce e tenere contatto con le zone alte della classifica. In riva al Garda arriva la quarta sconfitta nelle ultime sei partite di campionato per le fenici, che ora sperano di concludere al meglio il 2022 nell’ultima del girone di andata, mercoledì 21 dicembre al Varesina Stadium contro la Real Calepina.

CRONACA

Il Desenzano prova a imporre il gioco, anche se di grandi occasioni non ne arrivano. La Varesina si vede alla mezzora con un calcio di punizione sul quale Malaguti fa buona guardia e lo stesso portiere è determinante al 35’ su Kate. La gara si sblocca al 39’: Bianchetti, che due minuti prima non aveva sfruttato un assist di Alborghetti, si fa perdonare mettendo in rete il passaggio di Bithiene.

La ripresa inizia bene per la Varesina, che al 5’ trova la via del pari con Gasparri, che infila in rete il momentaneo 1-1. Il pareggio però dura poco meno di un quarto d’ora: è ancora Bianchetti al 19’ a trovare il pertugio giusto per siglare il nuovo vantaggio desenzanese. La Varesina reagisce d’orgoglio ma non riesce più a rimettere in equilibrio la gara, anche a causa della sorte avversa che fa terminare sul palo di colpo di testa di Ekuban al 90’.