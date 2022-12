La Virtus passa a Masnago: Openjobmetis a testa alta ma Reyes va KO

Termina forse prima di cominciare il tentativo di “assalto alla vetta” della Openjobmetis in un palasport di Masnago pieno come un uovo. La Virtus Bologna vince e rimane capolista imbattuta al termine di una serata dai punteggi d’altri tempi, 100-108, caratterizzata da una Varese combattiva e mai doma che esce, giustamente, a testa altissima tra gli applausi. Se però la sconfitta non preoccupa, la squadra di Brase è costretta a incassare un infortunio al ginocchio per Justin Reyes avvenuto durante la prima parte del riscaldamento: con un uomo in meno la OJM ci ha provato ma si è dovuta arrendere.

Le prime notizie parlano della rottura del menisco anche se lunedì saranno le analisi più approfondite a dare un responso certo. Se così fosse, Varese dovrà fare a meno di O’Rey per un mesetto: è questa la notizia peggiore che rimbalza da Masnago dove, sul campo, si è visto tanto spettacolo. Più forte la Segafredo, senza dubbio: la squadra di Scariolo è stata la prima a controbattere i biancorossi sui loro ritmi, non disdegnando di correre e – in fin dei conti – tirando meglio dei padroni di casa grazie anche a una circolazione di palla resa sopraffina dalla presenza di Teodosic (14 assist del serbo, 32 di squadra).

Varese però ci ha provato fino al 40′ minuto: la banda-Brase, finita anche a -21 a un certo punto, ha avuto la grinta, la voglia e il coraggio di tornare fino al -5 palla in mano con una manciata di minuti da giocare. Non è bastato, ma chi pensava che questa squadra fosse solo brillantini e corsa dovrà ricredersi: Ferrero e compagni hanno fondamenta solide e contro qualsiasi avversaria giocheranno tutte le proprie carte prima di arrendersi.

Peccato, soprattutto, per le percentuali dall’arco: Varese ha tirato male (9/31, il 29%) e nel contempo ha aperto il fianco agli esterni bianconeri (46%). Tra essi anche Belinelli, decisivo con i 13 punti nell’ultimo periodo che hanno ricacciato indietro ogni tentativo di rimonta lombarda. Per Brase, favolosa la prestazione di Brown che ha sentito aria d’Eurolega e ne ha messi 27 con 38 di valutazione: una partita sensazionale di quello che, probabilmente, è l’uomo più totale a disposizione di Varese. Buone anche le prove di Woldetensae (pur con qualche tripla sbagliata) e tutto sommato di Ross e Johnson mentre i lunghi non hanno convinto del tutto, specie Owens. Ma contro la batteria di Scariolo era obiettivamente complicato svettare. Ora i biancorossi sono attesi da un’altra prova tostissima, la trasferta sul campo di una Pesaro che – come Varese – sta riscoprendo l’antica nobiltà. In riva all’Adriatico sarà una sfida di quelle tutte da gustare.

