Luca Paris lascia i banchi del Pd a Varese: “Deluso dal partito ma resto nella maggioranza”

Luca Paris lascia il gruppo del Partito Democratico e si sposta dal gruppo misto. Si apre con un colpo di scena il Consiglio comunale di Varese.

Paris non è stato un semplice militante del partito, negli anni è stato segretario cittadino, membro dell’assemblea nazionale, della segreteria e della direzione provinciale. È stato candidato alle regionali, consigliere provinciale delegato, consigliere comunale e presidente della commissione urbanistica, tutto sotto le insegne prima del Pds, poi dei Ds e infine del Pd.

«Le ragioni di questo mio cambio di gruppo risiedono principalmente nell’ evoluzione recente del quadro politico nazionale – ha spiegato Paris -. Questo partito, da un po’ di tempo a questa parte, non mi convince più. Ho creduto nella coalizione di forze laiche, socialiste e cattoliche, nel nome di un processo riformatore basato innanzitutto sulla giustizia sociale. Purtroppo quello slancio ideale si è affievolito, mi sembra perduta l’identità, la missione, l’anima, in posizioni troppo conservatrici e poco progressiste. Si è assunto il governo come unico fine, e non come mezzo per attuare politiche di equità sociale e ambientale. È’ evidente che dati questi presupposti non è possibile la mia permanenza ulteriore nel gruppo del PD».

Paris resta nella maggioranza

Nonostante la decisione Luca Paris ribadisce la permanenza del suo impegno all’interno del perimetro della maggioranza: «Rimane in ogni caso la mia collocazione all’interno della maggioranza – ha spiegato -, seppur dal gruppo misto, e il supporto all’amministrazione in carica, cui ho contribuito alla vittoria elettorale».