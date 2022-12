È morto Ezio Russo, ex attaccante del Varese

È morto a causa di un malore improvviso Ignazio, per tutti Ezio, Russo. Avrebbe compiuto 53 anni il prossimo 7 gennaio.

Calciatore negli anni ’90, ha vestito la maglia del Varese in C2 nella stagione 1989-1990: 11 presenze e una rete, in un derby contro il Legnano. Poi Spal, Centese e Akragas prima di varcare il confine e concludere la carriera in Svizzera con Mendrisio e Chiasso.

Viveva a Gallarate, dove lunedì 12 dicembre si svolgerà il funerale in Basilica.