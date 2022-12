Natale alle Bustecche è musica, spettacoli e creatività

Una parata per le vie del quartiere ma anche canti natalizia, improvvisazione rap con Kaso e spettacoli per bambini nella festa del 18 dicembre dalle ore 15

Il quartiere delle Bustecche vive una giornata di atmosfera natalizia domenica 18 dicembre dalle ore 15, con tante realtà del quartiere unite a festeggiare, insieme ad ospiti davvero speciali!

Ecco cosa vi aspetta:

ore 15.00: MUSICA DI NATALE a cura di Eleonora Rapone e Giacomo Tavani @Portici di Via

Gemona

ore 15.30: Parata per le vie del quartiere

ore 16.00: “FATE COME NOI” di Eco di Fondo, spettacolo di Natale per famiglie @Spazio Yak

ore 16.30: Merenda di Natale insieme @Spazio Yak

ore 17.15: NATALE FREESTYLE – Anti-Natale a suon di rap: laboratori, freestyle e esibizioni

rap a cura di Kaso – Progetto Giovani Smart @Spazio Yak

Ingresso gratuito, prenotazione consigliata a questo link.