Nella cava di molera e al Buco del tasso, due presepi da scoprire nel Parco Valle del Lanza

E’ Natale anche nel Parco Valle del Lanza, dove le Guardie ecologiche volontarie hanno realizzato due presepi molto particolari, da scoprire con una bella passeggiata tra boschi e cave.

Il primo è un presepe galleggiante, collocato nella nuova cava di molera recentemente riscoperta e messa in sicurezza dal Parco. Per trovarlo bisogna seguire il Sentiero di fondovalle, dal Mulino del Trotto verso Malnate, dove a un certo punto si incontra la nuova scaletta realizzata dalle Gev per raggiungere la cava e ben segnalata.

Il secondo presepe, che interpreta la Natività con i deliziosi animaletti del bosco realizzati dalla guardia ecologica Sara Bertoncello, si trova a Valmorea al Buco del tasso, l’unica vera grotta del Parco. Trovarlo non è facilissimo, ma se impostate queste coordinate su Google Maps ci arriverete di sicuro: 45°49’06.4″ N 8°55’31.5″E