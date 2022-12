“Quelli delle Sette” festeggiano il Natale a Sesto Calende

Per Quelli delle Sette è arrivo una speciale puntata a ridosso della vigilia di Natale.

Il prossimo 23 dicembre, nel tradizionale appuntamento del venerdì sera dalle 19 alle 20.30 – il format radiofonico del Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino si appresta al penultimo episodio del 2022, in onda sulle frequenze di Radio Village Network dalla sede della Pro Sesto Calende.

Dopo aver tracciato un bilancio di fine anno all’ombra della Rocca di Angera insieme al sindaco Alessandro Paladini Molgora, il trio di speaker Marco Limbiati, Fabio Barisone e Susy Milani ritornano dove la popolare trasmissione ha avuto origine a fine 2021, a Sesto Calende.

A poco più di una settimana da Capodanno sarà tempo di bilanci anche nella città tra Ticino e Lago Maggiore: ospite “istituzionale” della puntata sarà infatti il sindaco Giovanni Buzzi, che darà un resoconto del lavoro svolto durante il terzo anno di mandato in qualità di primo cittadino. Ma non solo il recente passato, Buzzi delineerà le aspettative della sua giunta e gli orizzonti sul 2o23, anno ormai alle porte e che per una città con tanti progetti e cantieri aperti come Sesto Calende potrebbe anche portare con sé anche qualche inaugurazione, oltre al ritorno del mercato in centro città.

Protagonista della puntata anche Don Luca Corbetta – leggi qui l’intervista di VareseNews. Il parroco, oltre agli auguri per le feste, si presterà ai microfoni di Susy Milani per un’intervista doppia insieme a Buzzi.

Spazio anche alla cultura, con la presenza di Davide Frezzato, presidente dell’Università della Terza Età, associazione fiore occhiello del Basso Verbano con sede proprio a Sesto Calende e promotrice di un ricchissimo calendario di attività aperte a tutti e senza limiti di età, dai corsi di matematica, teatro e ballo alle tante conferenze su svariati argomenti di interesse umanistico e scientifico.

COME ASCOLTARE “QUELLI DELLE SETTE”

Basterà collegarsi venerdì 23 dicembre 2022 dalle 19 alle 20:30 per ascoltare questo nuovo appuntamento di un programma che fa delle figure che animano il territorio una propria peculiarità. Come? Scaricando l’APP di Radio Village Network, collegandosi al sito ed ascoltando la diretta (anche da uno smartphone) o chiedendo al proprio assistente vocale di collegarsi a RVN. Un programma che andrà in replica alla domenica, dalle 13:30 alle 14:30, e potrà essere sempre riascoltato grazie ai podcast.

Quelli delle Sette gode del patrocinio di Confcommercio Gallarate Malpensa e della Pro Sesto Calende. Varese News è il Media Digital Partner.

