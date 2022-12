Regali di Natale, il sindaco di Malnate: “Comprateli nei negozi malnatesi”

È iniziata dai social la campagna di sensibilizzazione dell’amministrazione comunale e del sindaco di Malnate per aiutare i commercianti di Malnate. La prima cittadina Irene Bellifemine ha spiegato che, per aiutare l’economia cittadina, invita tutti i malnatesi ad acquistare i regali di Natale negli esercizi della città.

Anche per questo Natale parte la campagna di sensibilizzazione all’acquisto dei regali nei nostri negozi di Malnate. Acquistando un prodotto, un oggetto o anche un buono regalo, si aiutano le famiglie dei negozianti e cresce l’economia locale. I commercianti sono l’anima della città!

Con l’approssimarsi delle festività natalizie penso sia importante sensibilizzare tutti i cittadini ad acquistare i regali di Natale nei negozi di Malnate che rappresentano una parte fondamentale del tessuto cittadino e che vanno sostenuti soprattutto in questi anni difficilissimi per l’economia.

I negozi contribuiscono a rendere bella la nostra città e il mio invito è quello di acquistare negli esercizi commerciali di Malnate.

Come sappiamo, a causa dei problemi contingenti legati alla crisi economica ed anche a scopo educativo e di sostenibilità, si è deciso (come in molte città italiane) di non posizionare le luminarie e quei fondi del bilancio risparmiati destinarli al sociale.

Fondi che sarebbero potuti essere 10/20/30 Mila a seconda delle scelte di decoro, sono invece stati utili al sostegno sociale delle famiglie, dei ragazzi fragili o per i servizi educativi.

Non solo il DUC, Distretto Urbano del Commercio, insieme alle agenzie del territorio (scuole, parrocchia, associazioni) hanno messo in atto azioni di decoro condivise e proposte ludiche e culturali a favore della convivialità e della socialità così tanto negata in questi anni di pandemia.

Il progetto si chiama “I ragazzi illuminano il Natale”. E così a partire dall’accensione dell’albero in piazza, preceduta da una camminata con un racconto, si è dato il via, l’otto dicembre, alle iniziative del periodo natalizio con un ricco elenco di proposte.

I negoziati, dal canto loro, hanno dato sfogo alla fantasia decorando splendidamente le vetrine che hanno tutte un elemento comune: la ghirlanda del DUC.

E ALLORA … GIOCHIAMO INSIEME E….

CERCATE LE GHIRLANDE E AMMIRATE LE DECORAZIONI DELLE VETRINE, MA SOPRATTUTTO COMPRATE A MALNATE!

MALNATE la Città della solidarietà, della fantasia, della coesione, della collaborazione, della sostenibilità!