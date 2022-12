Si apre il lungo weekend di un “azzurro“ Natale: sole in cielo, e temperature miti

Scordatevi la neve a Natale, e anche il freddo: non sarà proprio un 25 dicembre da tavolata sul balcone ma i quattro passi dopo pranzo non saranno da congestione: le temperature previste come massime arriveranno sicuramente ai 10 gradi e forse li supereranno.

Si apre dunque il lungo weekend natalizio, il primo invernale dal punto di vista astronomico, che di invernale avrà giusto le cime innevate del Mottarone e più in là del Rosa, con qualche sbuffo più vicino di bianco che si apre sulle “piazze“ formate dalle distanze fra albero e albero nelle zone più all’ombra dalla parti del Forte di Orino.

Per il resto caldo e cielo azzurro. Colpa dell’alta pressione dall’Atlantico che “ritorna sul Mediterraneo e sull’Italia con tempo meno freddo e asciutto almeno fino a S. Stefano. La stabilità atmosferica favorisce però la stagnazione di nebbie o nubi basse sulla pianura”, dicono infatti dal Centro geofisico prealpino.

Dunque l’antivigilia, venerdì 23 dicembre sulle Prealpi in parte soleggiato con velature. Passaggi nuvolosi più estesi lungo le Alpi con forte vento e nevischio sulle creste di confine. Sulla pianura ancora probabile stagnazione di nebbie o nubi basse e un po’ di sole nelle ore centrali della giornata.

La vigilia sarà in parte soleggiato su Alpi e Prealpi con passaggio di nubi medio-alte o velature. Sulla pianura probabilmente ancora cieli grigi sotto nebbie o nubi basse in parziale dissoluzione in giornata. Temperature stazionarie.

Domenica 25 e lunedì 26 dicembre: soleggiato su Alpi e Prealpi ma ancora perlopiù nuvoloso sotto nubi basse o nebbie sulla pianura. Non freddo, massime tra 7 e 10°C. Mite in montagna con 0°C verso 2500-3000 m (foto pixabay).