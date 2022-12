Si dimette il direttore generale della Fondazione Comi di Luino 

Venerdì 2 dicembre il direttore generale della Fondazione Monsignor Comi di Luino Danilo Benecchi ha consegnato le dimissioni al Consiglio d’Amministrazione della casa di riposo, recentemente rinnovato, il quale ha preso atto della sua volontà.

I motivi di questa scelta non sono ancora chiari ma lunedì 5 dicembre il CdA si riunirà per fare il punto della situazione e per fornire maggiori dettagli sulla vicenda. Il primo passo sarà sicuramente quello di individuare un nuovo direttore generale.